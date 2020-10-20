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У Кривому Розі пара побудувала мережу збуту вогнепальної зброї по Україні

Кривий Ріг, Вівторок 20 жовтня 2020 18:27
У Кривому Розі пара побудувала мережу збуту вогнепальної зброї по Україні
Фото: вилучену зброю та боєприпаси (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Кривому Розі двоє людей влаштували мережу збуту власної зброї по Україні. Пара входила в проросійське об'єднання.

Про це повідомляють Служба безпеки України Національна поліція.

Чоловік, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю, і його співмешканка організували виробництво і переробку зброї, продаж її по країні. Для діяльності вони використовували квартиру і гараж.

Жінка займалася прийомом грошей від замовників і передачею зброї клієнтам під підставними іменами. Для збуту зброї також був створений сайт, де пара приймала замовлення.

Також встановлено, що організатори входили в спільноту "Зборів корінних народів землі руської "Віче Русі", яке пропагує антиукраїнські ідеї. СБУ допускає, що куратори могли використовувати представників осередку для проведення екстремістських акцій під час місцевих виборів.

Поліція задокументувала 145 випадків відправки зброї в регіони України. В ході 49 обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Київській і Тернопільській областях вилучили 49 пістолетів для переробки, бойові пістолети, 6 тисяч патронів, снаряд, боєприпас від РПГ-9, обладнання для переробки пістолетів, чернетки, поштові накладні, 15 тисяч доларів та більше 34 тисяч гривень.

Слідство проходить за ч.1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше повідомлялося, що у Харківській області проректор одного з університетів постане перед судом за звинуваченням в отриманні хабара. Мова йде про надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі університету.

Також, Служба безпеки України в Одесі блокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Така кількість цього наркотику на чорному ринку оцінюється в 30 млн доларів.

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