В Кривом Роге на комбинате автомобиль столкнулся с поездом: пострадали работники

Пять рабочих пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Двое госпитализированы

"По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации", - сказал Токовенко.

Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

По его словам, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.

Напомним, 17 февраля в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легковушки погиб.

В конце января во Львовской области произошла ДТП между маршруткой и поездом. Тогда в результате аварии скончался один из пассажиров маршрутки.

Также сообщалось, что в начале февраля под Днепром с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда.