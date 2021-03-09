У Кривому Розі на комбінаті автомобіль зіткнувся з потягом: постраждали працівники

П'ять працівників постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Двоє госпіталізовані

"За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду і несправність сигналізації", - сказав Токовенко.

Як повідомив Токовенко, троє працівників госпіталізовані в міську лікарню №2.

За його словами, ДТП сталася на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки, який віз робітників зі зміни, та вантажного поїзда.

Нагадаємо, 17 лютого в Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув.

У кінці січня у Львівській області сталася ДТП між маршруткою і поїздом. Тоді унаслідок аварії помер один з пасажирів маршрутки.

Також повідомлялося, що на початку лютого під Дніпром з рейок зійшли вісім вагонів вантажного поїзда.