У Кривому Розі в ДТП з вантажівкою загинули двоє людей

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Пікап виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з вантажівкою

Вчора на виїзді з Кривого Рогу сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі легкового автомобіля та вантажівки. У результаті аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Перший криворізький".

Як повідомляється, ДТП сталася на Кіровоградському шосе недалеко від АЗС. Вантажівка DAF їхала з боку Кропивницького, а Toyota рухалася з Кривого Рогу. За попередніми даними, пікап виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажівкою, після чого легкове авто вилетіло на узбіччя і протаранило стовп.

Зазначається, що загинув водій та пасажирка Toyota.

Нагадаємо, в Одесі на Миколаївській дорозі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, на трасі Київ-Одеса зіткнулися два автобуси, в результаті чого двоє людей загинули та 10 постраждали.

Крім того, на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівку DAF врізався в фуру Reanault Magnum, в результаті чого загинули дві людини.