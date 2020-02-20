У Кривому Розі чиновники привласнили 29 млн грн, виділених на ремонт доріг

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Експертиза виявила, що роботи виконані неякісно і асфальтобетонне покриття не відповідає ДСТУ

У Кривому Розі правоохоронці викрили посадових осіб, які привласнили майже 29 млн грн, виділених з міського бюджету для капітального ремонту дороги в місто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Наголошується, що в середу, 19 лютого, в рамках кримінального провадження слідчі Криворізького відділу поліції спільно з працівниками Криворізької міської прокуратури №3, СБУ і полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків на території підприємства з ремонту доріг.

У ході обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші речові докази. Також була проведена експертиза, висновки якої підтверджують, що роботи виконані неякісно. Асфальтобетонне покриття не відповідає нормам ДСТУ.

"Генеральному директору підприємства, яке займалося ремонтом дороги, повідомляється про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше поліція викрила схему розкрадання 355 тисяч гривень на стратегічному підприємстві "Миколаївський бронетанковий завод".

Також РБК-Україна писало, що директора одного з підприємств Волинської області викрили на розкрадання 6,2 млн гривень бюджетних коштів при будівництві казарм Збройних сил України (ЗСУ).