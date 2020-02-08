ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Волыни разоблачили хищениях более 6 млн гривен при строительстве казарм ВСУ

Новости » Общество     08.02.2020 - 10:50
На Волыни разоблачили хищениях более 6 млн гривен при строительстве казарм ВСУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР проверяет причастность к хищению военнослужащих ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило директора одного из предприятий Волынской области на хищениях 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отметили в Бюро, директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ.

"Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области. Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, взамен щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не совершалась надлежащая гидроизоляция конструкций", - сообщили в ГБР.

Директору предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

На данный момент проверяется причастность военнослужащих к растрате бюджетных средств.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила хищения почти 2 миллионов гривен из Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия в Полтавской области. Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры.

Также РБК-Украина писало, что Офис Генпрокурора обвиняет участников преступной организации во главе россиянина в причинении свыше 10 млн гривен убытков.

ГБР сообщило о подозрении сотруднику контрразведки СБУ СБУ разоблачила многомиллионные хищения в КГГА
Новости Украины хищениеВолынская областьГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь