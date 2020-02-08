На Волыни разоблачили хищениях более 6 млн гривен при строительстве казарм ВСУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР проверяет причастность к хищению военнослужащих ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило директора одного из предприятий Волынской области на хищениях 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отметили в Бюро, директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ.

"Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области. Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, взамен щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не совершалась надлежащая гидроизоляция конструкций", - сообщили в ГБР.

Директору предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

На данный момент проверяется причастность военнослужащих к растрате бюджетных средств.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила хищения почти 2 миллионов гривен из Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия в Полтавской области. Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры.

Также РБК-Украина писало, что Офис Генпрокурора обвиняет участников преступной организации во главе россиянина в причинении свыше 10 млн гривен убытков.