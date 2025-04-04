Кривий Ріг після удару: руйнування, жертви та реакція влади

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Загинули 14 осіб, із них 6 дітей.

50+ поранених, сильні руйнування.

Удар припав на житловий квартал.

Розгорнуто штаб допомоги.

Це другий удар по Кривому Рогу за останні дні.

Балістичний удар: що сталося в Кривому Розі

Удар припав на житловий мікрорайон, зокрема на ресторан, де перебували люди. Потужна вибухова хвиля пошкодила принаймні п'ять будинків, повідомляється про розбиті вікна, загорілися авто та гаражі.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, противник ударив прямо по вулиці, по території з житловими будинками. Місцева влада зазначила, що приліт був неподалік від дитячого майданчика.

Прем'єр Денис Шмигаль говорить про удар у той час, коли люди поверталися з роботи, а на дитячих майданчиках гралися діти.

Начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що, попередньо, Кривий Ріг був атакований балістичною ракетою "Іскандер".

Жертви та постраждалі

За останніми даними, загинуло 14 осіб, зокрема шестеро дітей. Понад 50 осіб дістали поранення, серед них - підлітки та дорослі у важкому стані. Кількість постраждалих постійно збільшується.

"Лікарі борються за кожне життя. Чимало постраждалих в операційних. Попередньо, у медзакладах понад 30 осіб. Серед тих, хто отримав поранення, - діти. Найменшому - 3 місяці", - повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як відреагувала влада Кривого Рогу

Поруч із місцем удару розгорнуто штаб допомоги. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, штаб розташований у прилеглій школі, точну адресу не розголошують із міркувань безпеки. Працюють усі екстрені служби, організовано евакуацію, надається житло постраждалим. Людей просять не залишати укриття до відбою тривоги.

Фото: екстрені служби на місці прильоту в Кривому Розі (t.me/dsns_telegram)

"Штаб допомоги людям розгортаємо в найближчій школі. Візуально видно. Будматеріали будуть за півгодини. Підходити тільки після відбою! Можливі ще виходи", - додав Вілкул.

Реакція Зеленського: "Росія вбиває дітей"

Президент України відреагував на трагедію, назвавши удар терактом проти мирних жителів. Він опублікував фото з місця атаки і закликав посилити міжнародний тиск на РФ.

"Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це триває: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Весь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил - тільки від цього залежить, коли закінчиться війна", - зазначив він.

Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)

За його словами, Америка, Європа і всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни, і це потрібно забезпечити.

Контекст: другий удар по місту за тиждень

Це вже другий ракетний удар по Кривому Рогу за останні дні. 2 квітня росіяни атакували цивільний об'єкт, тоді загинули 4 особи. На ранок 3 квітня кількість поранених зросла до 17 осіб, з них 11 перебували в лікарнях. Один пацієнт був у важкому стані, решта - у середньому. У стаціонарі також перебувала дитина.