Кривой Рог после удара: разрушения, жертвы и реакция властей

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Погибли 14 человек, из них 6 детей.

50+ раненых, сильные разрушения.

Удар пришелся по жилому кварталу.

Развернут штаб помощи.

Это второй удар по Кривому Рогу за последние дни.

Баллистический удар: что произошло в Кривом Роге

Удар пришелся по жилому микрорайону, в том числе по ресторану, где находились люди. Мощная взрывная волна повредила, по крайней мере, пять домов, сообщается о разбитых окнах, загорелись авто и гаражи.

Как отметил президент Владимир Зеленский, противник ударил прямо по улице, по территории с жилыми домами. Местные власти отметили, что прилет был неподалеку от детской площадки.

Премьер Денис Шмыгаль говорит об ударе в то время, когда люди возвращались с работы, а на детских площадках играли дети.

Начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что, предварительно, Кривой Рог был атакован баллистической ракетой "Искандер".

Обновлено на 21:20.

На данный момент известно, что повреждены два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общественного питания.

Жертвы и пострадавшие

По состоянию на 21:00 погибли 16 человек, в том числе шестеро детей. Более 50 человек получили ранения, среди них - подростки и взрослые в тяжелом состоянии. Количество пострадавших постоянно увеличивается.

"Врачи борются за каждую жизнь. Немало пострадавших в операционных. Предварительно, в медучреждениях более 30 человек. Среди тех, кто получил ранения, - дети. Самому маленькому - 3 месяца", - сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Обновлено на 22:00



Число погибших достигло 16. По уточненной информации, пострадали более 40 человек.

Как отреагировали власти Кривого Рога

Рядом с местом удара развернут штаб помощи. Как сообщил начальник городской военной администрации Александр Вилкул, штаб находится в близлежащей школе, точный адрес не разглашается из соображений безопасности. Работают все экстренные службы, организована эвакуация, предоставляется жилье пострадавшим. Людей просят не покидать укрытия до отбоя тревоги.



Фото: экстренные службы на месте прилета в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе. Визуально видно. Стройматериалы будут через полчаса. Подходить только после отбоя! Возможны еще выходы", - добавил Вилкул.

Реакция Зеленского: "Россия убивает детей"

Президент Украины отреагировал на трагедию, назвав удар терактом против мирных жителей. Он опубликовал фото с места атаки и призвал усилить международное давление на РФ.

"Каждый день российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий для укрепления Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война", - отметил он.



Фото: последствия удара по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)

По его словам, Америка, Европа и все остальные в мире имеют достаточную способность, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны, и это нужно обеспечить.

Контекст: второй удар по городу за неделю

Это уже второй ракетный удар по Кривому Рогу за последние дни. 2 апреля россияне атаковали гражданский объект, тогда погибли 4 человека. На утро 3 апреля количество раненых возросло до 17 человек, из них 11 находились в больницах. Один пациент был в тяжелом состоянии, остальные - в среднем. В стационаре также находился ребенок.

Еще больше цинизма сегодняшнему удару добавляет тот факт, что на 4 апреля в городе был объявлен траур по погибшим в среду.