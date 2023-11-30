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Кривдник Ломаченка відмовився від усіх поясів легкої ваги: що трапилося

Фото: Девін Хейні перестав бути легковаговиком (matchroomboxing.com)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Девін Хейні зробив вакантними всі приналежні титули легкого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі добровільно віддав пояси. Він продовжить професіональну кар'єру в іншій категоріїї.

"У легкій вазі я зробив усе, що міг. Найбільшим боєм там для мене був поєдинок із Джервонтою Девісом. Та, зважаючи на небажання його сторони організувати бій, я вирішив продовжити кар'єру в наступному дивізіоні. Я переріс легкий дивізіон, тож переходжу в першу напівсередню вагу, щоб стати чемпіоном у двох дивізіонах", – сказав Хейні.

На 9 грудня запланований двобій американця зі співвітчизником Реджісом Прогрейсом. Останній – чинний чемпіон у першій напівсередній вазі за версією WBC. Титул же організації у легкій вазі, що належав Хейні, вже завоював Шакур Стівенсон. На інші пояси претендуватимуть українці Василь Ломаченко та Денис Берінчик.

Хто такий Девін Хейні

Уродженець Каліфорнії, почав займатися боксом у 7 років. На профі-рингу дебютував у грудні 2015 року.

За 7 років дійшов до бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. У 12-му раундовому поєдинку здолав Джорджа Камбососа за рішенням суддів. У бою-реванші знову переміг австралійця за очками. Навесні цьогоріч виграв поєдинок у Ломаченка.

Носить прізвисько "Мрія" (The Dream) та сповідує іслам, іноді тренується з культовим Флойдом Мейвезером-молодшим. Влітку був затриманий поліцією Лос-Анджелеса за незаконне приховане зберігання вогнепальної зброї в авто. 

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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