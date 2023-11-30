Обидчик Ломаченко отказался от всех поясов легкого веса: что произошло

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе добровольно отдал пояса. Он продолжит профессиональную карьеру в другой категории.

"В легком весе я сделал все, что мог. Самым большим боем там для меня был поединок с Джервонтой Дэвисом. Но, учитывая нежелание его стороны организовать бой, я решил продолжить карьеру в следующем дивизионе. Я перерос легкий дивизион и перехожу в первый полусредний вес, чтобы стать чемпионом в двух дивизионах", – сказал Хейни.

На 9 декабря запланирован поединок американца с соотечественником Реджисом Прогрейсом. Последний – действующий чемпион в первом полусреднем весе по версии WBC. Принадлежавший же Хейни титул организации в легком весе уже завоевал Шакур Стивенсон. На другие пояса будут претендовать украинцы Василий Ломаченко и Денис Беринчик.

Кто такой Девин Хейни

Уроженец Калифорнии, начал заниматься боксом в 7 лет. На профи-ринге дебютировал в декабре 2015 года.

За 7 лет дошел до боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. В 12-м раундовом поединке одолел Джорджа Камбососа по решению судей. В бою-реванше снова победил австралийца по очкам. Весной этого года выиграл поединок у Ломаченко.

Носит прозвище "Мечта" (The Dream) и исповедует ислам, иногда тренируется с культовым Флойдом Мейвезером-младшим. Летом был задержан полицией Лос-Анджелеса за незаконное скрытое хранение огнестрельного оружия в авто.