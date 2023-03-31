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Кривдник Аргентини на ЧС-2022 вирішив працювати в жіночому футболі

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Париж, П'ятниця 31 березня 2023 09:59
Кривдник Аргентини на ЧС-2022 вирішив працювати в жіночому футболі Фото: Ерве Ренар повернувся до Франції (facebook.com/saudiFF1956)
Автор: Антон Федорців

Новим керманичем жіночої збірної Франції став колишній головний тренер національної команди Саудівської Аравії Ерве Ренар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

54-річний фахівець повернувся на батьківщину. Останні 7 років він працював у Африці та Азії.

Ренар очолив жіночу збірну Франції до серпня 2024 року. Саме він готуватиме команду до ЧС-2023 та домашніх Олімпійських ігор. Таке рішення ухвалив виконком федерації на позачерговому засіданні. Французька збірна ще не виборювала медалі ані на планетарних форумах, ані на Олімпіадах.

Для Ренара цей досвід буде першим у жіночому футболі. Раніше у Франції він тренував чоловічі команди – "Драгіньян", "Шербур", "Сошо" та "Лілль". Зробив же собі ім'я на рівні збірних, де працював із Замбією (двічі), Анголою, Кот-д'Івуаром, Марокко та Саудівської Аравією.

Хто такий Ерве Ренар

Колишній французький футболіст, а тепер – тренер. Кар'єру останнього розпочав у 1999 році з "Драгіньяна", де раніше закінчив активні виступи. Працював у Китаї та В'єтнамі.

Перші помітні успіхи прийшли в збірній Замбії. З нею Ренар працював у 2008-2010, 2011-2013 рр. "Мідні кулі" сенсаційно тріумфували на Кубку африканських націй-2012. Сам тренер отримав звання Тренера року в Африці. Пізніше ще двічі брав цей приз (2015, 2018).

У 2019-2023 рр. тренував збірну Саудівської Аравії. Саме "орли пустелі" завдали Аргентині єдиної поразки на переможному Мундіалі в Катарі (2:1), але вийти з групи не зуміли. Аравійці програли полякам (0:2) і мексиканцям (1:2).

Дідусь і бабуся Ренара походять із Польщі. Нині він зустрічається з Вів'єн Дьє – вдовою іншого іменитого тренера – Брюно Метсю.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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