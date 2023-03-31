Обидчик Аргентины на ЧМ-2022 решил работать в женском футболе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

54-летний специалист вернулся на родину. В последние 7 лет он работал в Африке и Азии.

Ренар возглавил женскую сборную Франции до августа 2024 года. Именно он будет готовить команду к ЧМ-2023 и домашним Олимпийским играм. Такое решение принял исполком федерации на внеочередном заседании. Французская сборная еще не выигрывала медали ни на планетарных форумах, ни на Олимпиадах.

Для Ренара этот опыт будет первым в женском футболе. Ранее во Франции он тренировал мужские команды – "Драгиньян", "Шербур", "Сошо" и "Лилль". Сделал же себе имя на уровне сборных, где работал с Замбией (дважды), Анголой, Кот-д'Ивуаром, Марокко и Саудовской Аравией.

Кто такой Эрве Ренар

Бывший французский футболист, а теперь – тренер. Карьеру последнего начал в 1999 году с "Драгиньяна", где раньше закончил активные выступления. Работал в Китае и Вьетнаме.

Первые заметные успехи пришли в сборной Замбии. С ней Ренар работал в 2008-2010, 2011-2013 гг. "Медные пули" сенсационно триумфовали на Кубке африканских наций-2012. Сам тренер получил звание Тренера года в Африке. Позже еще дважды брал этот приз (2015, 2018).

В 2019-2023 гг. тренировал сборную Саудовской Аравии. Именно "орлы пустыни" нанесли Аргентине единственное поражение на победном Мундиале в Катаре (2:1), но выйти из группы не сумели. Аравийцы проиграли полякам (0:2) и мексиканцам (1:2).

Дедушка и бабушка Ренара происходят из Польши. Сейчас он встречается с Вивьен Дье – вдовой другого именитого тренера – Брюно Метсю.