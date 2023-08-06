"Кривбас" здобув вольову перемогу над "Зорею", "Колос" переграв "Чорноморець"

Криворізький "Кривбас" і "Колос" із Ковалівки здобули перемоги над луганською "Зорею" і одеським "Чорноморцем" відповідно в 2-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Зоря" – "Кривбас" – 1:3

Голи: Антюх, 4 (пенальті) – Луньов, 42 (пенальті), Приходько, 57, Дебелко, 90+6

Вилучення: Гулько, 72 (З, друга жовта картка)

Нереалізований пенальті: Хомченовський, 89 (К)

"Колос" – "Чорноморець" – 2:0

Голи: Велетень, 77, Цуріков, 88

Луганцям вдалося забити швидкий м'яч. Уже на 4-й хвилині Антюх упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Волошина. Підопічні Юрія Вернидуба відігралися перед перервою завдяки пенальті, який "привіз"... Антюх. Вирок чітко виконав Луньов.

А на 57-й хвилині "Кривбас" вийшов уперед. Це Дібанго прострілив із лівого флангу, а Приходько в дотик переправив м'яч за лінію. Відігратися "Зоря" не зуміла. Тим більше, від середини тайму довелося грати в меншості – Гулько отримав два "гірчичники" за п'ять хвилин. Закрив матч Дебелко, пробивши кіпера в доданий час.

Натомість "хліборобам" із Ковалівки для домашньої перемоги довелося чимало перетерпіти впродовж двох третин зустрічі. Поєдинок із одеськими "моряками" фактично тривав до першого гола. Моменти, щоб забити мали обидві команди, та більше пощастило господарям.

На 77-й хвилині Велетень з другого поверху головою відкрив рахунок, замкнувши навіс Золотова. "Моряки" Путря і Брагару виконали роль статистів. А за дві хвилини до кінця основного часу Мілько відкинув під удар Цурікову, який потужним пострілом подвоїв перевагу "Колоса" – 2:0 у підсумку.