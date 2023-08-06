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УПЛ: "Дніпро-1" у драматичному стилі дотиснув "Полісся" в більшості

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Ужгород, Неділя 06 серпня 2023 16:58
УПЛ: "Дніпро-1" у драматичному стилі дотиснув "Полісся" в більшості Фото: "Спортклубівці" дотиснули суперника в доданий час (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

У другому турі української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" здобув непросту перемогу над житомирським "Поліссям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Дніпро-1" – "Полісся" – 2:1

Голи: Піхальонок, 63, Бабенко, 90+1 – Янаков, 87 (пенальті)

Вилучення: Кушніренко, 20 (П, пряма червона картка)

Розпочали команди в спокійному темпі. Фактично на першому ігровому відрізку боротьба точилася між двома штрафними майданчиками, тож навіть напівмоментів довелося зачекати. А на 20-й хвилині гості опинилися в меншості – житомирянин Кушніренко грубо в'їхав у Бланко та пішов відпочивати достроково.

Та навіть після вилучення небезпека виникала хіба що після стандартів. Наприклад, Мірошніченко перевірив пильність Кудрика ударом зі штрафного метрів із 30-ти. Натомість "Полісся" втратило супермомент на 32-й хвилині – Макуана вискочив на побачення з кіпером і перекинув м'яч над Кінарейкіним, але Сарапій виніс із лінії.

Зі стартом другої половини "спортклубівці" додали в активності. Побільшало моментів. Постріл Бабенка зі середньої дистанції воротар упіймав у нижньому куті. Натомість черговий удар Мірошніченка зі штрафного Кудрик перевів над поперечиною.

Гол назрівав і таки трапився на 63-й хвилині. Піхальонок отримав м'яч на лінії штрафного та влучно пробив у кут воріт гостей. Асистентом став хавбек Рубчинський.

За якихось сім хвилин "Дніпро-1" зобов'язаний був подвоїти перевагу. Це Ківінда бив із льоту з меж штрафного майданчика, але Кінарейкін зумів парирувати м'яч. Розплата за таку марнотратність настала на 87-й. Когут зіграв рукою у власному штрафному, а Янаков упевнено реалізував одинадцятиметровий і, здавалося, вирвав для "Полісся" нічию.

Та фінальний штурм "спортклубівців" дав плоди. На першій доданій арбітром хвилині Бабенко наважився на удар метрів із 30-ти та застав зненацька Кудрика. Голкіпер житомирян врятувати команду не зміг – 1:2 у підсумку.

До слова, раніше "Дніпро-1" продав Довбика в "Жирону" з чемпіонату Іспанії.

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