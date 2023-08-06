"Кривбасс" одержал волевую победу над "Зарей", "Колос" переиграл "Черноморец"

Криворожский "Кривбасс" и "Колос" из Ковалевки одержали победы над луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем" соответственно во 2-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Заря" – "Кривбасс" – 1:3

Голы: Антюх, 4 (пенальти) – Лунев, 42 (пенальти), Приходько, 57, Дебелко, 90+6

Удаление: Гулько, 72 (З, вторая желтая карточка)

Нереализованный пенальти: Хомченовский, 89 (К)

"Колос" – "Черноморец" – 2:0

Голы: Велетень, 77, Цуриков, 88

Луганцам удалось забить быстрый мяч. Уже на 4-й минуте Антюх уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Волошина. Подопечные Юрия Вернидуба отыгрались перед перерывом благодаря пенальти, который "привез"... Антюх. Приговор четко исполнил Лунев.

А на 57-й минуте "Кривбасс" вышел вперед. Это Дибанго прострелил с левого фланга, а Приходько переправил мяч за линию. Отыграться "Заря" не сумела. Тем более, с середины тайма пришлось играть в меньшинстве – Гулько получил два "горчичника" за пять минут. Закрыл матч Дебелко, пробив кипера в добавленное время.

"Хлеборобам" из Ковалевки для домашней победы пришлось немало перетерпеть в течение двух третей встречи. Поединок с одесскими "моряками" фактически продолжался до первого гола. Моменты, чтобы забить, имели обе команды, но больше повезло хозяевам.

На 77-й минуте Велетень со второго этажа головой открыл счет, замкнув навес Золотова. "Моряки" Путря и Брагару исполнили роль статистов. А за две минуты до конца основного времени Милько сбросил под удар Цурикову, который мощным выстрелом удвоил преимущество "Колоса" – 2:0 в итоге.