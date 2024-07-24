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"Кривбас" обрав домашній стадіон на кваліфікацію єврокубків

Фото: Усередині футбольної арени в Кошице (facebook.com/fckosice.sk)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент криворізького "Кривбаса" визначився з тимчасовою домівкою на європейській арені. Команда Юрія Вернидуба розпочне виступи в Лізі Європи на словацькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Домашній матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Вікторії" з чеського Пльзеня криворіжці зіграють у Кошице. Поєдинок запланований на 8 серпня.

"Кривбас" гратиме домашні матчі кваліфікації єврокубків на стадіоні Kosicka futbalova arena. Спортивну споруду відкрили в 2022 році з місткістю 5836 глядачів, а згодом розширили до 12555 місць. Стадіон належить громаді міста-побратима Кривого Рогу, а повсякденним господарем стадіону став "Кошице" зі словацької Суперліги.

Раніше Kosicka futbalova arena була тимчасовим прихистком "Дніпра-1". Зниклий український клуб грав тут матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій впродовж двох сезонів. Цьогоріч "спортклубівці" теж збиралися грати в Кошице, але знялися з усіх змагань через фінансові проблеми.

"Зі стадіоном на групову стадію ми давно визначились – це одна з арен Євро-2024, у місті Кьольн, але зараз про це говорити ще зарано. Попереду дуже важкі матчі кваліфікації", – зазначив віце-президент клубу Артем Гагарін.

Для виходу в основну сітку Ліги Європи "Кривбас" повинен здолати два кваліфікаційні раунди. У разі перемоги над "Вікторією" підопічні Вернидуба будуть несіяними в плей-офф кваліфікації.

До слова, раніше УПЛ провела жеребкування міні-турніру за місце "Дніпра-1".

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