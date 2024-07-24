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"Кривбасс" выбрал домашний стадион на квалификацию еврокубков

Фото: Всередине футбольной арены в Кошице (facebook.com/fckosice.sk)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент криворожского "Кривбасса" определился с временным домом на европейской арене. Команда Юрия Вернидуба начнет выступления в Лиге Европы на словацкой земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Виктории" из чешского Пльзеня криворожцы сыграют в Кошице. Поединок намечен на 8 августа.

"Кривбасс" будет играть домашние матчи квалификации еврокубков на стадионе Kosicka arena. Спортивное сооружение открыли в 2022 году с вместимостью 5836 зрителей, а впоследствии расширили до 12555 мест. Стадион принадлежит общине города-побратима Кривого Рога, а привычным хозяином стадиона стал "Кошице" из словацкой Суперлиги.

Ранее Kosicka футболova arena была временным убежищем "Днепра-1". Исчезнувший украинский клуб играл здесь матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в течение двух сезонов. В этом году "спортклубовцы" тоже собирались играть в Кошице, но снялись со всех соревнований из-за финансовых проблем.

"Со стадионом на групповую стадию мы давно определились – это одна из арен Евро-2024, в городе Кельн, но сейчас об этом говорить еще рано. Впереди очень тяжелые матчи квалификации", – отметил вице-президент клуба Артем Гагарин.

Для выхода в основную сетку Лиги Европы "Кривбасс" должен преодолеть два квалификационных раунда. В случае победы над "Викторией" подопечные Вернидуба будут несеянными в плей-офф квалификации.

К слову, ранее УПЛ провела жеребьевку мини-турнира за место "Днепра-1".

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