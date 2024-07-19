УПЛ знайшла два варіанти заміни "Дніпра-1" в чемпіонаті
Українська Прем'єр-ліга задовольнила прохання "Дніпра-1" про зняття зі змагань. Водночас клуби надіслали Українській асоціації футболу варіанти заповнення вакантного місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
У п'ятницю відбулися чергові загальні збори учасників елітного дивізіону. Представники клубів підтримали заяву "Дніпра-1" щодо зняття зі змагань.
Далі учасники УПЛ розглянули варіанти заміни "спортклубівців". У рейтинговому голосуванні найбільшу підтримку отримала ідея віддати вакантне місце 15-й команді минулого сезону – закарпатському "Минаю". Другим варіантом стало проведення перехідного турніру за участі чотирьох команд.
У разі проведення міні-змагань конкуренцію "Минаю" складуть харківський "Металіст 1925", київський "Лівий берег" і кам'янець-подільський "Епіцентр". Команди можуть зіграти одноколовий турнір, переможець якого виступатиме в Прем'єр-лізі в сезоні 2024/25. Остаточне рішення щодо вакантного місця ухвалить виконком Української асоціації футболу.
Важке літо "Дніпра-1"
Через фінансові проблеми четверта команда УПЛ у міжсезоння почала продавати лідерів. Зокрема, клуб покинули хавбеки Піхальонок і Рубчинський, які перейшли в київське "Динамо".
Загалом "Дніпро-1" продав футболістів орієнтовно на 7 млн євро. Найбільше "спортклубівці" заробили на переїзді згаданого Піхальонка в Київ (2,5 млн). Утім, трансфери "на вихід" не вирішили фінансових проблем клубу
Клуб спершу розформував жіночу та юнацьку команди, а потім з'їхав із тренувальної бази в Придніпровську. У новому сезоні "спортклубівці" повинні були стартувати 25 липня матчем кваліфікації Ліги конференцій проти угорської "Академії Пушкаша".
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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