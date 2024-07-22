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УПЛ провела жеребкування перехідного турніру за місце "Дніпра-1"

Київ, Понеділок 22 липня 2024 17:26
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УПЛ провела жеребкування перехідного турніру за місце "Дніпра-1" Фото: "Металіст 1925" та "Минай" зможуть зустрітися у фіналі (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга визначила пари 1/2 фіналу міні-турніру за право зіграти в дивізіоні у сезоні 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал УПЛ.

На вакантне місце в елітному дивізіоні претендують чотири команди. До невдах попереднього сезону – закарпатського "Миная" і харківського "Металіста 1925" – приєдналися київський "Лівий берег" і кам'янець-подільський "Епіцентр" із Першої ліги.

У півфіналі міні-турніру харків'яни зустрінуться зі столичним колективом, а закарпатська команда проекзаменує подолян. Обидва матчі відбудуться 26 липня. Переможці півфінальних пар розіграють місце в Прем'єр-лізі 30 липня.

19 липня Прем'єр-ліга задовольнила прохання "Дніпра-1" про зняття зі змагань. "Спортклубівці" відмовилися виходити на старт сезону через фінансові проблеми. Четверта команда УПЛ розпродала лідерів, розформувала жіночу та юнацьку команди, а також з'їхала з бази в Придніпровську.

Пари 1/2 фіналу міні-турніру за місце в УПЛ:

  • "Металіст 1925" – "Лівий берег", 26 липня, 15:30
  • "Минай" – "Епіцентр", 26 липня, 18:00

Сезон 2024/25 Прем'єр-ліги

Чемпіонат розпочнеться 3 серпня. У стартовому турі відбудуться п'ять матчів, а ще три поєдинки перенесли через участь футболістів у футбольному турнірі Олімпіади.

Перша Класичне протистояння УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться в Києві. Базова дата – 26 жовтня. Другий матч вітчизняних грандів відбудеться наприкінці квітня.

Новачками чемпіонату стали петровський "Інгулець" та львівські "Карпати". У першому турі вони зустрінуться з рівненським "Вересом" і луганською "Зорею" відповідно.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Партизана" перед протистоянням із "Динамо".

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