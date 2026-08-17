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Критикував війну на виснаження. У Росії звільнили головного економіста ВЕБ

00:20 17.08.2026 Пн
2 хв
Що говорив Андрій Клепач у своєму виступі?
aimg Едуард Ткач
Критикував війну на виснаження. У Росії звільнили головного економіста ВЕБ Фото: Андрій Клепач (росЗМІ)
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У неділю, 16 серпня, в Росії було звільнено головного економіста держкорпорації "ВЕБ.РФ" Андрія Клепача. Це сталося після того, як росЗМІ звернули увагу на його виступ у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Bell.

За словами одного із співрозмовників, глава ВЕБ Ігор Шувалов звільнив Клевача за дзвінком зверху. Друге джерело підтвердило, що звільнення пов'язане саме з травневим виступом.

Видання пише, що у своїй доповіді на заході Нікітського клубу Я Московської біржі Клепач говорив, що Росія не витримає конкуренції у затяжному конфлікті із Заходом, а також передбачала соціальну кризу в країні.

"Що б ми не робили з нашою економікою, вона виживе. У цьому сенсі критичної точки з погляду економіки немає... Проблема швидше в тому, що ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Причому, ми її програємо не тільки Китаю і США, ми в чомусь її програємо Україні... У цій війні на виснаження ми не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе рухне. Не рухнуло і не рухне", - наводить The Bell слова з виступу економіста.

Відомо, що Андрій Клепач був головним економістом ВЕБу упродовж 12 років. До цього він 10 років працював у Мінекономрозвитку, очоливши у 2004 році департамент макроекономічного прогнозування, а з 2008 по 2014 рік - обіймав посаду заступника міністра.

Крім цього, після переходу до ВЕБ Клепач обіймав посаду заступника голови держкорпорації. 2019 року він вийшов зі складу правління, але при цьому залишився головним економістом.

Зазначимо, що "ВЕБ.РФ" - це державна компанія розвитку. 2018 року її очолив колишній перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов.

Інші звільнення

Нагадаємо, у вересні 2025 року стало відомо, що в Росії звільнили з армії генерал-полковника Олександра Лапіна, який прославився провалами на фронті.

Відомо, що з початку повномасштабної війни він очолював угруповання військ "Центр", яке дійшло до околиць Києва, а після поразки було перекинуто на схід.

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