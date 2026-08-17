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Критиковал войну на истощение. В России уволили главного экономиста ВЭБ

00:20 17.08.2026 Пн
2 мин
Что говорил Андрей Клепач в своем выступлении?
aimg Эдуард Ткач
Критиковал войну на истощение. В России уволили главного экономиста ВЭБ Фото: Андрей Клепач (росСМИ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В воскресенье, 16 августа, в России был уволен главный экономист госкорпорации "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач. Это произошло после того, как росСМИ обратили внимание на его выступление в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Bell.

По словам одного из собеседников, глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клевача по звонку сверху. Второй источник подтвердил, что увольнение связано именно с майским выступлением.

Издание пишет, что в своем докладе на мероприятии Никитского клуба Я Московской биржи Клепач говорил, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном конфликте с Западом, а также предсказывал социальный кризис в стране.

"Что бы мы ни делали с нашей экономикой, она выживет. В этом смысле критической точки с точки зрения экономики нет... Проблема скорее в том, что мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, мы ее проигрываем не только Китаю и США, мы в чем-то ее проигрываем Украине... В этой войне на истощение мы не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет", - приводит The Bell слова из выступления экономиста.

Известно, что Андрей Клепач был главным экономистом ВЭБа на протяжении 12 лет. До этого он 10 лет работал в Минэкономразвития, возглавив в 2004 году департамент макроэкономического прогнозирования, а с 2008 по 2014 год - занимал должность заместителя министра.

Помимо этого, после перехода в ВЭБ Клепач занимал должность зампредседателя госкорпорации. В 2019 году он вышел из состава правления, но при этом остался главным экономистом.

Отметим, что "ВЭБ.РФ" - это государственная компания развития. В 2018 году ее возглавил бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Другие увольнения

Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что в России уволили из армии генерал-полковника Александра Лапина, который прославился провалами на фронте.

Известно, что с начала полномасштабной войны он возглавлял группировку войск "Центр", которая дошла до окраин Киева, а после поражения была переброшена на восток.

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