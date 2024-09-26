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Критика керівництва України з боку Трампа повязана з виборами у США, - політолог

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Роман Кот

Критика на адресу українського керівництва з боку Дональда Трампа та республіканців має безпосередній зв’язок з виборчою кампанією у США.

Про це в коментарі для РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, республіканці використовують агресивну риторику щодо російсько-української війни як елемент своєї передвиборчої стратегії.

"Тут виборча кампанія - це ключова історія. Є певні, звичайно, питання, але республіканці би так чи інакше знайшли, до чого причепитися. І оскільки, скоріш за все, останні опитування для них продемонстрували дуже невтішну тенденцію, вони вирішили зробити ставку на максимально агресивну риторику щодо російсько-української війни, розганяти кейс про можливий апокаліпсис, третю світову війну і так далі. І візит Зеленського, і події навколо нього, в цьому плані є дуже зручною мішенню, яку вони по повній програмі використали", - заявив Рейтерович.

За його словами, загострення риторики Трампа є негативним в плані збереження двопартійної підтримки України.

"Це вплине, скоріш за все, негативно, але тут є нюанс. Конгрес вже йде в відпустку, і він йде в відпустку на дуже довго. Тому отут ми якраз, чисто з практичної точки зору, багато чого не втратимо, але просто через те, що співпали канікули і розпал цієї кампанії", - каже Рейтерович.

Передісторія

Колишній президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувативши його у відмові від пошуку домовленості для врегулювання війни з Росією. Трамп заявив, що український лідер "не захотів укладати угоду", яка, за його словами, могла б запобігти руйнуванню України.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському з вимогою звільнити українську послиню в США Оксану Маркарову.

Чому саме Трамп та республіканці почали посилено критикувати Зеленського і які наслідки це може мати для України - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна.

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