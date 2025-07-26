Критично важливо: Мін’юст нагадав, що зробити з майном, щоб не втратити права

Мін’юст нагадав українцям, що під час воєнного стану особливо важливо внести дані про нерухомість у Держреєстр, оскільки без цього неможливо отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" за зруйноване житло.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Мінюсту у Telegram.
Для реєстрації слід звернутися до нотаріуса або ЦНАПу у вашій області, де розташоване майно, або подати заяву онлайн через портал "Дія" (окрім Донецької, Луганської областей та Києва).
Якщо ваше право власності було оформлене до 2013 року, реєстрація буде безкоштовною.
Чому важливо зареєструвати право власності у Держреєстрі, якщо набули його до 2013 року:
Читайте також про те, що торік восени в Україні запустили автоматичну систему реєстрації права власності на нерухомість. Тепер права реєструються без участі державного реєстратора.
Раніше ми писали про те, що після купівлі квартири чи будинку важливо зареєструвати право власності на нерухомість. Детальніше про те, як це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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