Критически важно: Минюст напомнил, что сделать с имуществом, чтобы не потерять права

Минюст напомнил украинцам, что во время военного положения особенно важно внести данные о недвижимости в Госреестр, поскольку без этого невозможно получить компенсацию по программе "єВідновлення" за разрушенное жилье.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минюста в Telegram.
Для регистрации следует обратиться к нотариусу или ЦПАУ в вашей области, где расположено имущество, или подать заявление онлайн через портал "Дія" (кроме Донецкой, Луганской областей и Киева).
Если ваше право собственности было оформлено до 2013 года, регистрация будет бесплатной.
Почему важно зарегистрировать право собственности в Госреестре, если приобрели его до 2013 года:
Читайте также о том, что осенью прошлого года в Украине запустили автоматическую систему регистрации права собственности на недвижимость. Теперь права регистрируются без участия государственного регистратора.
Ранее мы писали о том, что после покупки квартиры или дома важно зарегистрировать право собственности на недвижимость. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.
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