Не так критично, как вчера: новые детали российского удара по мосту в Херсоне
Сегодняшнее попадание российской авиации в Островской мост Херсона было не таким критическим, как предыдущее. Проезд в Корабельный район города остается возможным.
Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина.
"Опять было попадание в мост, но не такое критическое, как вчера. Он поврежден, но проездной. Завтра уже будут делать там выводы эксперты по состоянию этого моста и уже нам докладывать", - сказал Толоконников.
По его словам, постоянные обстрелы Херсона и раньше затрудняли доставку продуктов и лекарств в микрорайон Корабел. Там, как рассказал Толоконников, уже не работали аптеки, поэтому жителям приходилось ездить в более безопасные районы Херсона.
"Что касается людей, проживающих там, мы активно ведем коммуникацию, чтобы люди все же выезжали", - подчеркнул представитель ОВА, добавив, что даже без моста эвакуация из микрорайона будет возможной, но лучше выезжать сейчас.
Обстрелы моста в Херсоне
Напомним, российские оккупанты третий день подряд обстреливают Корабельный район Херсона. Вчера и сегодня под вражескими ударами оказывался Островской мост, который ведет к микрорайону Корабел. Сегодня в результате вражеского обстрела моста погиб человек.
Несмотря на повреждения, движение по Островскому мосту остается возможным, заявлял глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. По его словам, в микрорайоне Корабел все еще остаются около 1800 человек. Часть из них уже согласились на эвакуацию.
Обстрелы Херсона не свидетельствуют о планах россиян штурмовать город, уверял представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, среди российских солдат нет желающих форсировать реку Днепр.