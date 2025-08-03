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Не так критично, как вчера: новые детали российского удара по мосту в Херсоне

Херсон, Воскресенье 03 августа 2025 17:41
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Не так критично, как вчера: новые детали российского удара по мосту в Херсоне Фото: в ОВА рассказали новые детали удара по мосту в Херсоне (кадр видео t.me/olexandrprokudin)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшнее попадание российской авиации в Островской мост Херсона было не таким критическим, как предыдущее. Проезд в Корабельный район города остается возможным.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина.

"Опять было попадание в мост, но не такое критическое, как вчера. Он поврежден, но проездной. Завтра уже будут делать там выводы эксперты по состоянию этого моста и уже нам докладывать", - сказал Толоконников.

По его словам, постоянные обстрелы Херсона и раньше затрудняли доставку продуктов и лекарств в микрорайон Корабел. Там, как рассказал Толоконников, уже не работали аптеки, поэтому жителям приходилось ездить в более безопасные районы Херсона.

"Что касается людей, проживающих там, мы активно ведем коммуникацию, чтобы люди все же выезжали", - подчеркнул представитель ОВА, добавив, что даже без моста эвакуация из микрорайона будет возможной, но лучше выезжать сейчас.

Обстрелы моста в Херсоне

Напомним, российские оккупанты третий день подряд обстреливают Корабельный район Херсона. Вчера и сегодня под вражескими ударами оказывался Островской мост, который ведет к микрорайону Корабел. Сегодня в результате вражеского обстрела моста погиб человек.

Несмотря на повреждения, движение по Островскому мосту остается возможным, заявлял глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. По его словам, в микрорайоне Корабел все еще остаются около 1800 человек. Часть из них уже согласились на эвакуацию.

Обстрелы Херсона не свидетельствуют о планах россиян штурмовать город, уверял представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, среди российских солдат нет желающих форсировать реку Днепр.

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