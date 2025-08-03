Не так критично, как вчера: новые детали российского удара по мосту в Херсоне

Сегодняшнее попадание российской авиации в Островской мост Херсона было не таким критическим, как предыдущее. Проезд в Корабельный район города остается возможным.

"Опять было попадание в мост, но не такое критическое, как вчера. Он поврежден, но проездной. Завтра уже будут делать там выводы эксперты по состоянию этого моста и уже нам докладывать", - сказал Толоконников.

По его словам, постоянные обстрелы Херсона и раньше затрудняли доставку продуктов и лекарств в микрорайон Корабел. Там, как рассказал Толоконников, уже не работали аптеки, поэтому жителям приходилось ездить в более безопасные районы Херсона.

"Что касается людей, проживающих там, мы активно ведем коммуникацию, чтобы люди все же выезжали", - подчеркнул представитель ОВА, добавив, что даже без моста эвакуация из микрорайона будет возможной, но лучше выезжать сейчас.