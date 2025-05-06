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Критично бракує спеціалістів: кого терміново шукають роботодавці в Україні

Фото: Співбесіда під час працевлаштування (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Державній службі зайнятості зазначають, що найскладніше знайти кваліфікованих робітників і фахівців з вищою освітою - саме ці категорії залишаються найдефіцитнішими на ринку праці.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

На Єдиному порталі вакансій, створеному Державною службою зайнятості, щодня розміщують понад 230 тисяч оголошень про роботу. Це платформа, яка об’єднує пропозиції як самої Служби, так і приватних сайтів - Work.ua, Robota.ua тощо.

Такий обсяг інформації дає змогу аналізувати тренди на ринку праці та виявляти найбільш затребувані професії.

Чотири категорії попиту

Аналітики виділили чотири основні категорії працівників, на яких є попит:

  • Сфера торгівлі та послуг. Це продавці, адміністратори, кухарі, бариста, офіціанти та торгові представники. Попит тут стабільно високий через кадрову плинність.
  • Кваліфіковані робітники. Найбільше вакансій для водіїв, слюсарів, електриків, швачок і комплектувальників. Це спеціалісти, які мають профосвіту або досвід.
  • Професіонали з вищою освітою. Бухгалтери, лікарі, інженери, технологи, вчителі та економісти - у великому дефіциті. Їхня підготовка вимагає часу та інвестицій.
  • Некваліфіковані робітники. Потрібні вантажники, прибиральники, підсобні працівники, комірники. Основна проблема - низька оплата, тому вакансії часто залишаються відкритими.

Найбільший дефіцит - у "середньому" та "вищому" сегменті

За словами аналітиків, найскладніше знайти кваліфікованих робітників і професіоналів. Вони залишаються найбільш дефіцитними категоріями на ринку праці.

Раніше РБК-Україна писало, що українці у 2025 році шукають стабільну роботу з гідною оплатою та гнучким графіком. Через війну багато хто змінив сферу діяльності, а головними мотивами стали низька зарплата, скорочення та бажання професійної переорієнтації. Найпопулярніші напрями - торгівля, логістика, ІТ. Найбільше цінується висока зарплата, гібридна зайнятість і надійність роботодавця.

Також ми писали про дефіцит спеціалістів у різних сферах.

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