Критично бракує спеціалістів: кого терміново шукають роботодавці в Україні

У Державній службі зайнятості зазначають, що найскладніше знайти кваліфікованих робітників і фахівців з вищою освітою - саме ці категорії залишаються найдефіцитнішими на ринку праці.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
На Єдиному порталі вакансій, створеному Державною службою зайнятості, щодня розміщують понад 230 тисяч оголошень про роботу. Це платформа, яка об’єднує пропозиції як самої Служби, так і приватних сайтів - Work.ua, Robota.ua тощо.
Такий обсяг інформації дає змогу аналізувати тренди на ринку праці та виявляти найбільш затребувані професії.
Аналітики виділили чотири основні категорії працівників, на яких є попит:
Найбільший дефіцит - у "середньому" та "вищому" сегменті
За словами аналітиків, найскладніше знайти кваліфікованих робітників і професіоналів. Вони залишаються найбільш дефіцитними категоріями на ринку праці.
Раніше РБК-Україна писало, що українці у 2025 році шукають стабільну роботу з гідною оплатою та гнучким графіком. Через війну багато хто змінив сферу діяльності, а головними мотивами стали низька зарплата, скорочення та бажання професійної переорієнтації. Найпопулярніші напрями - торгівля, логістика, ІТ. Найбільше цінується висока зарплата, гібридна зайнятість і надійність роботодавця.
Також ми писали про дефіцит спеціалістів у різних сферах.
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