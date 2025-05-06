Критически не хватает специалистов: кого срочно ищут работодатели в Украине

В Государственной службе занятости отмечают, что сложнее всего найти квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием - именно эти категории остаются самыми дефицитными на рынке труда.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
На Едином портале вакансий, созданном Государственной службой занятости, ежедневно размещают более 230 тысяч объявлений о работе. Это платформа, которая объединяет предложения как самой Службы, так и частных сайтов - Work.ua, Robota.ua и др.
Такой объем информации позволяет анализировать тренды на рынке труда и выявлять наиболее востребованные профессии.
Аналитики выделили четыре основные категории работников, на которых есть спрос:
Наибольший дефицит - в "среднем" и "высшем" сегменте
По словам аналитиков, сложнее всего найти квалифицированных рабочих и профессионалов. Они остаются наиболее дефицитными категориями на рынке труда.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы в 2025 году ищут стабильную работу с достойной оплатой и гибким графиком. Из-за войны многие сменили сферу деятельности, а главными мотивами стали низкая зарплата, сокращения и желание профессиональной переориентации. Самые популярные направления - торговля, логистика, ИТ. Больше всего ценится высокая зарплата, гибридная занятость и надежность работодателя.
Также мы писали о дефиците специалистов в различных сферах.
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