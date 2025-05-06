Критически не хватает специалистов: кого срочно ищут работодатели в Украине

На Едином портале вакансий, созданном Государственной службой занятости, ежедневно размещают более 230 тысяч объявлений о работе. Это платформа, которая объединяет предложения как самой Службы, так и частных сайтов - Work.ua, Robota.ua и др.

Такой объем информации позволяет анализировать тренды на рынке труда и выявлять наиболее востребованные профессии.

Четыре категории спроса

Аналитики выделили четыре основные категории работников, на которых есть спрос:

Сфера торговли и услуг. Это продавцы, администраторы, повара, бариста, официанты и торговые представители. Спрос здесь стабильно высокий из-за кадровой текучести.

Это продавцы, администраторы, повара, бариста, официанты и торговые представители. Спрос здесь стабильно высокий из-за кадровой текучести. Квалифицированные рабочие. Больше всего вакансий для водителей, слесарей, электриков, швей и комплектовщиков. Это специалисты, которые имеют профобразование или опыт.

Больше всего вакансий для водителей, слесарей, электриков, швей и комплектовщиков. Это специалисты, которые имеют профобразование или опыт. Профессионалы с высшим образованием. Бухгалтеры, врачи, инженеры, технологи, учителя и экономисты - в большом дефиците. Их подготовка требует времени и инвестиций.

Бухгалтеры, врачи, инженеры, технологи, учителя и экономисты - в большом дефиците. Их подготовка требует времени и инвестиций. Неквалифицированные рабочие. Нужны грузчики, уборщики, подсобные работники, кладовщики. Основная проблема - низкая оплата, поэтому вакансии часто остаются открытыми.

Наибольший дефицит - в "среднем" и "высшем" сегменте

По словам аналитиков, сложнее всего найти квалифицированных рабочих и профессионалов. Они остаются наиболее дефицитными категориями на рынке труда.