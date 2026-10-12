Критичний дедлайн Windows: які ПК назавжди втратять оновлення у 2027 році

Чому змінюються сертифікати та які дедлайни?

Актуальні сертифікати безпеки, за допомогою яких комп'ютери підтверджують зв'язок із легітимними серверами оновлень Microsoft, остаточно втратять чинність у травні та червні 2027 року.

Повідомлення про це з'явилося у внутрішньому центрі сповіщень компанії.

Граничні дати залежать від редакції операційної системи:

Для Windows Server 2016, Windows Server 2019 та Windows 10 Enterprise 2019 LTSC дедлайн настає 17 травня 2027 року.

дедлайн настає 17 травня 2027 року. Для решти підтримуваних версій Windows 10 та попередніх випусків Windows 11 критичною датою є 19 червня 2027 року;

Новіші збірки, такі як Windows 11 25H2, вже містять необхідні компоненти "з коробки" і не потребують додаткових дій.

Більшості пересічних користувачів не доведеться робити нічого складного, оскільки нові сертифікати автоматично надходять із регулярними кумулятивними апдейтами.

Проте незахищеними виявляться пристрої, які місяцями не підключалися до інтернету або працюють на застарілих версіях ОС.

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Головна проблема користувачів Windows 10 без ESU

Найбільше нововведення зачепить власників комп'ютерів під управлінням Windows 10.

Оскільки стандартна підтримка цієї ОС завершилася у жовтні 2025 року, ПК, які не були переведені на платну програму розширених оновлень безпеки (ESU), вже давно не отримують жодних патчів безпеки.

Якщо користувач не підключить систему до ESU та не встановлюватиме актуальні пакети до червня 2027 року, Windows Update назавжди припинить надсилати будь-які файли на такий комп'ютер.

Учасники програми ESU або ті, хто встигне оформити підписку до зазначеного терміну, отримають необхідні оновлення разом із черговими кумулятивними пакетами.

Як перевірити свій ПК?

Щоб дізнатися точну версію ОС та наявність свіжих патчів, достатньо скористатися простою вбудованою командою:

Натисніть комбінацію клавіш для пошуку в панелі завдань, введіть команду Winver і натисніть Enter.

У вікні, що відкриється далі, перевірте номер збірки вашої ОС.

У розділі налаштувань перевірте історію оновлень - для безпеки на ПК мають бути встановлені липневі (або новіші) пакети оновлень за 2026 рік.

Якщо система не завантажує потрібні файли автоматично, Microsoft рекомендує скористатися офіційним каталогом Microsoft Update для ручного встановлення.

Для бізнес-пристроїв, які оновлюються через локальні сервери WSUS, зміни відбудуться автоматично і не потребують втручання адміністраторів.