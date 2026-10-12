Критичний дедлайн Windows: які ПК назавжди втратять оновлення у 2027 році

У 2027 році Microsoft проведе ротацію сертифікатів безпеки для служби Windows Update. Комп'ютери, на яких не будуть встановлені нові файли авторизації, повністю втратять здатність отримувати патчі безпеки та нові функції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Microsoft Windows Message Center.
Актуальні сертифікати безпеки, за допомогою яких комп'ютери підтверджують зв'язок із легітимними серверами оновлень Microsoft, остаточно втратять чинність у травні та червні 2027 року.
Повідомлення про це з'явилося у внутрішньому центрі сповіщень компанії.
Граничні дати залежать від редакції операційної системи:
Більшості пересічних користувачів не доведеться робити нічого складного, оскільки нові сертифікати автоматично надходять із регулярними кумулятивними апдейтами.
Проте незахищеними виявляться пристрої, які місяцями не підключалися до інтернету або працюють на застарілих версіях ОС.
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Найбільше нововведення зачепить власників комп'ютерів під управлінням Windows 10.
Оскільки стандартна підтримка цієї ОС завершилася у жовтні 2025 року, ПК, які не були переведені на платну програму розширених оновлень безпеки (ESU), вже давно не отримують жодних патчів безпеки.
Якщо користувач не підключить систему до ESU та не встановлюватиме актуальні пакети до червня 2027 року, Windows Update назавжди припинить надсилати будь-які файли на такий комп'ютер.
Учасники програми ESU або ті, хто встигне оформити підписку до зазначеного терміну, отримають необхідні оновлення разом із черговими кумулятивними пакетами.
Щоб дізнатися точну версію ОС та наявність свіжих патчів, достатньо скористатися простою вбудованою командою:
Якщо система не завантажує потрібні файли автоматично, Microsoft рекомендує скористатися офіційним каталогом Microsoft Update для ручного встановлення.
Для бізнес-пристроїв, які оновлюються через локальні сервери WSUS, зміни відбудуться автоматично і не потребують втручання адміністраторів.