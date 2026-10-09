Microsoft суттєво змінила Windows 11: які важливі оновлення вже тестують
Microsoft випустила експериментальну тестову збірку Windows 11 Insider Preview. Оновлення містить повністю перероблений пошук системи, новий віджет контролю акумулятора та вдосконалення систем безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Microsoft.
Нові можливості пошуку та швидке управління системою
Головним нововведенням збірки став новий Пошук Windows на базі WinUI 3. Він отримав прискорену роботу, сучасний дизайн і підтримку вбудованих швидких дій.
Тепер безпосередньо з пошукового рядка можна
- вмикати або вимикати Bluetooth та темну тему;
- регулювати яскравість екрана;
- вимикати звук пристрою;
- впорядковувати відкриті вікна.
Також розробники покращили розпізнавання помилок і синонімів під час введення запитів. На першому етапі новий пошук доступний лише англійською мовою.
Єдиний віджет заряду та покращення диспетчера завдань
У системі з'явився новий віджет стану батареї. Він відображає рівень заряду ПК та всіх підключених периферійних пристроїв в одному вікні.
Диспетчер завдань розширив можливості групування процесів. Додатки тепер можуть об'єднувати окремі фонові процеси в єдину категорію для простішого аналізу використання ресурсів. Першим цю функцію отримав антивірус Microsoft Defender.
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Встановлення шрифтів за клік та виправлення помилок
У контекстне меню Провідника та робочого столу додали можливість швидкого попереднього перегляду та встановлення нових шрифтів. Також оновлено екран введення PIN-коду для ключів безпеки, з якого прибрали зайві іконки.
Крім того, розробники усунули ряд технічних проблем:
- виправили затримки та гальмування під час попереднього перегляду вікон на панелі завдань;
- вирішили проблему з помилкою 0x80073712 під час оновлення системи з увімкненим Windows Sandbox;
- виправили збій у системній бібліотеці msmpeg2ac3dec.dll, який призводив до вильотів деяких додатків та ігор.