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Microsoft суттєво змінила Windows 11: які важливі оновлення вже тестують

13:14 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Microsoft суттєво змінила Windows 11: які важливі оновлення вже тестують У контекстне меню Windows 11 додали нову фічу (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Microsoft випустила експериментальну тестову збірку Windows 11 Insider Preview. Оновлення містить повністю перероблений пошук системи, новий віджет контролю акумулятора та вдосконалення систем безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Microsoft.

Нові можливості пошуку та швидке управління системою

Головним нововведенням збірки став новий Пошук Windows на базі WinUI 3. Він отримав прискорену роботу, сучасний дизайн і підтримку вбудованих швидких дій.

Тепер безпосередньо з пошукового рядка можна

  • вмикати або вимикати Bluetooth та темну тему;
  • регулювати яскравість екрана;
  • вимикати звук пристрою;
  • впорядковувати відкриті вікна.

Також розробники покращили розпізнавання помилок і синонімів під час введення запитів. На першому етапі новий пошук доступний лише англійською мовою.

Microsoft суттєво змінила Windows 11: які важливі оновлення вже тестують
Контроль за зарядом усіх гаджетів: у Windows 11 з'явився новий корисний віджет (скриншот: Microsoft)

Єдиний віджет заряду та покращення диспетчера завдань

У системі з'явився новий віджет стану батареї. Він відображає рівень заряду ПК та всіх підключених периферійних пристроїв в одному вікні.

Диспетчер завдань розширив можливості групування процесів. Додатки тепер можуть об'єднувати окремі фонові процеси в єдину категорію для простішого аналізу використання ресурсів. Першим цю функцію отримав антивірус Microsoft Defender.

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Встановлення шрифтів за клік та виправлення помилок

У контекстне меню Провідника та робочого столу додали можливість швидкого попереднього перегляду та встановлення нових шрифтів. Також оновлено екран введення PIN-коду для ключів безпеки, з якого прибрали зайві іконки.

Крім того, розробники усунули ряд технічних проблем:

  • виправили затримки та гальмування під час попереднього перегляду вікон на панелі завдань;
  • вирішили проблему з помилкою 0x80073712 під час оновлення системи з увімкненим Windows Sandbox;
  • виправили збій у системній бібліотеці msmpeg2ac3dec.dll, який призводив до вильотів деяких додатків та ігор.

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