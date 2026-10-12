Критический дедлайн Windows: какие ПК навсегда потеряют обновление в 2027 году

В 2027 году Microsoft проведет ротацию сертификатов безопасности для Windows Update. Компьютеры, на которых не будут установлены новые файлы авторизации, полностью потеряют способность получать патчи безопасности и новые функции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Microsoft Windows Message Center.
Актуальные сертификаты безопасности, с помощью которых компьютеры подтверждают связь с легитимными серверами обновлений Microsoft, окончательно утратят силу в мае и июне 2027 года.
Уведомление об этом появилось во внутреннем центре уведомлений компании.
Предельные даты зависят от редакции операционной системы:
Большинству рядовых пользователей не придется делать ничего сложного, поскольку новые сертификаты автоматически поступают с регулярными кумулятивными апдейтами.
Однако незащищенными окажутся устройства, которые месяцами не подключались к интернету или работают на устаревших версиях ОС.
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Наибольшее новшество коснется владельцев компьютеров под управлением Windows 10.
Поскольку стандартная поддержка этой ОС завершилась в октябре 2025 года, ПК, не переведенные на платную программу расширенных обновлений безопасности (ESU), уже давно не получают никаких патчей безопасности.
Если пользователь не подключит систему к ESU и не будет устанавливать текущие пакеты до июня 2027 года, Windows Update навсегда прекратит отправлять какие-либо файлы на такой компьютер.
Участники программы ESU или успеющие оформить подписку к указанному сроку получат необходимые обновления вместе с очередными кумулятивными пакетами.
Чтобы узнать точную версию ОС и наличие свежих патчей, достаточно воспользоваться простой встроенной командой:
Если система не загружает нужные файлы автоматически, Microsoft рекомендует использовать официальный каталог Microsoft Update для ручной установки.
Для бизнес-устройств, обновляемых через локальные серверы WSUS, изменения произойдут автоматически и не требуют вмешательства администраторов.