Критична ситуація зі світлом та серйозні руйнування: все про масштабний удар по Конотопу

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Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 11 вересня повідомляли про рух ударних дронів ворога, зокрема, фіксувався рух "Шахедів" у напрямку Сумської області.

Всього Росія цієї ночі випустила по Україні 64 дрони-камікадзе та п'ять ракет різних типів (дві балістичні "Іскандер-М", одна авіаційна Х-59 та дві крилаті Х-22/32). Сили протиповітряної оборони знищили 44 безпілотники. Ще три "Шахеди" полетіли у Росії, чотири втрачені локаційно на території України. Досі триває бойова робота.

Влада Сумської області повідомила про масовану атаку на Конотоп після 04:00. Як заявив мер міста та райдержадміністрація, ворог здійснив масований авіаційний удар з використанням "Шахедів".

Серйозні руйнування

Росіяни дронами ударили по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджені сім багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківську установу.

Станом на ранок відомо про 14 постраждалих у Конотопі. Більшість травмованих отримали осколкові поранення. Щонайменше двоє чоловіків були госпіталізовані, один з них у критичному стані (кома). За словами міського голови, чоловік їхав рятувати людей після російської атаки і потрапив під обстріл.

Лікарні у Конотопі працюють, хірурги у звичному режимі приймають постраждалих.

Крім того, у місті важка ситуація зі світлом. Мер Артем Семеніхін зазначав, що воду у Конотопі будуть подавати погодинно. Також у мережі пишуть про проблеми зі зв'язком через знеструмлення.

Росіяни знищили ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваїв обмежили.

У Конотопі відкрили "пункти незламності" після масованої дронової атаки. Їх список можна знайти - за посиланням. Жителі Конотопа можуть повідомити про пошкодження майна за телефоном: +380960262031, +380962005830, +380500425320, +380939653877, +380508663278 (чергові номери міської ради Конотопа).

Критична ситуація зі світлом

Мер після обстрілу заявив, що ситуація зі світлом у Конотопі критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

За його словами, поки спрогнозувати терміни повернення електропостачання неможливо. Семеніхін заявив про брак коштів для відновлення водопостачання в будинках.

"У нас сьогодні відбудеться сесія міської ради. Я не знаю, з чого ми будемо шукати ці гроші. Потрібно терміново виділити кошти на обстеження технічного стану будинків... У мене немає коштів, щоб купити солярку, людям воду дати у достатній кількості", - сказав мер Конотопа в ефірі телеканалу "Київ24".

Як виглядає Конотоп після обстрілу

Прокуратура Сумської області розпочала кримінальну справу через масованої атаки на Конотоп (порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України).

t.me/pgo_gov_ua

Поліція та рятувальники також показали наслідки обстрілу Конотопа.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед постраждалих у Конотопі одна дитина.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали мера Конотопа Артема Семеніхіна, Сумської ОВА, МВС, Повітряних сил ЗСУ, Офісу генпрокурора, Facebook-сторінки Конотопської районної державної адміністрації та ДСНС.