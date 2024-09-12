Критическая ситуация со светом и серьезные разрушения: все о масштабном ударе по Конотопу

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Воздушные силы ВСУ еще вечером 11 сентября сообщали о движении ударных дронов врага, в частности, фиксировалось движение "Шахедов" в направлении Сумской области.

Всего Россия этой ночью выпустила по Украине 64 дрона-камикадзе и пять ракет разных типов (две баллистические "Искандер-М", одна авиационная Х-59 и две крылатые Х-22/32). Силы противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотника. Еще три "Шахеда" полетели в России, четыре потеряны локационно на территории Украины. До сих пор продолжается боевая работа.

Власти Сумской области сообщили о массированной атаке на Конотоп после 04:00. Как заявил мэр города и райгосадминистрация, враг совершил массированный авиационный удар с использованием "Шахедов".

Серьезные разрушения

Россияне дронами ударили по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены семь многоквартирных домов, частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, автомобили, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение.

По состоянию на утро известно о 14 пострадавших в Конотопе. Большинство травмированных получили осколочные ранения. По меньшей мере, двое мужчин были госпитализированы, один из них в критическом состоянии (кома). По словам городского головы, мужчина ехал спасать людей после российской атаки и попал под обстрел.

Больницы в Конотопе работают, хирурги в обычном режиме принимают пострадавших.

Кроме того, в городе тяжелая ситуация со светом. Мэр Артем Семенихин отмечал, что воду в Конотопе будут подавать почасово. Также в сети пишут о проблемах со связью из-за обесточивания.

Россияне уничтожили участок трамвайного пути в центре города. Движение трамваев ограничено.

В Конотопе открыли "пункты несокрушимости" после массированной дроновой атаки. Их список можно найти - по ссылке. Жители Конотопа могут сообщить о повреждении имущества по телефону: +380960262031, +380962005830, +380500425320, +380939653877, +380508663278 (дежурные номера городского совета Конотопа).

Критическая ситуация со светом

Мэр после обстрела заявил, что ситуация со светом в Конотопе критическая. Энергетическая инфраструктура была значительно повреждена.

По его словам, пока спрогнозировать сроки возращения электроснабжения невозможно. Семенихин заявил о нехватке средств для восстановления водоснабжения в домах.

"У нас сегодня состоится сессия городского совета. Я не знаю, из чего мы будем искать эти деньги. Нужно срочно выделить средства на обследование технического состояния домов... У меня нет средств, чтобы купить солярку, людям воду дать в достаточном количестве", - сказал мэр Конотопа в эфире телеканала "Киев24".

Как выглядит Конотоп после обстрела

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело из-за массированной атаки на Конотоп (нарушение законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины).

t.me/pgo_gov_ru

Полиция и спасатели также показали последствия обстрела Конотопа.

t.me/mvs_ukraine

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших в Конотопе один ребенок.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы мэра Конотопа Артема Семенихина, Сумской ОВА, МВД, Воздушных сил ВСУ, Офиса генпрокурора, Facebook-страницы Конотопской районной государственной администрации и ГСЧС.