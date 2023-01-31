ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Критична ситуація". Голова Прилук просить ввести військову адміністрацію

Новость на русском →
Чернігів, Вівторок 31 січня 2023 17:56
"Критична ситуація". Голова Прилук просить ввести військову адміністрацію Фото: голова Прилук Ольга Попенко (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Прилуках Чернігівської області склалась критична ситуація через те, що депутати досі не прийняли міський бюджет. Голова міста Ольга Попенко просить ввести військову адміністрацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Критична ситуація склалася у Прилуках. Депутати міської ради змогли зібратися та проголосувати за виділення коштів на закупівлю генераторів для критично важливого об’єкту лише під кінець року", - розповів він.

За словами Чауса, бюджет міста досі не прийнято.

"А це значить - нема коштів на харчування дітей у садках та школах, компенсацію різниці в тарифах перевізникам, забезпечення базових потреб медичних та соціальних закладів.", - пояснив очільник регіону.

За його словами, сьогодні він мав розмову з міським головою Ольгою Попенко та керівниками комунальних установ міста.

"Є звернення щодо введення військової адміністрації. Сама процедура нова. Однак фахівці ОВА вже її вивчали, зокрема в контексті прифронтових громад. Втім, варто ще раз її проаналізувати з урахуванням сьогоднішньої заяви", - констатував Чаус.

Як повідомлялось, у Чернігівській області з 31 січня до 2 лютого зберігатиметься важка гідрологічна ситуація. Синоптики попереджають про затоплення заплави та житлових будинків низки сіл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу