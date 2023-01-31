"Критическая ситуация". Глава Прилук просит ввести военную администрацию

В Прилуках Черниговской области сложилась критическая ситуация из-за того, что депутаты до сих пор не приняли городской бюджет. Глава города Ольга Попенко просит ввести военную администрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Критическая ситуация сложилась в Прилуках. Депутаты городского совета смогли собраться и проголосовать за выделение средств на закупку генераторов для критически важного объекта только к концу года", - рассказал он.

По словам Чауса, бюджет города до сих пор не принят.

"А это значит - нет средств на питание детей в садах и школах, компенсацию разницы в тарифах перевозчикам, обеспечение базовых потребностей медицинских и социальных учреждений", - пояснил глава региона.

По его словам, сегодня он разговаривал с мэром Ольгой Попенко и руководителями коммунальных учреждений города.

"Есть обращение о введении военной администрации. Сама процедура новая. Однако специалисты ОВА уже ее изучали, в частности в контексте прифронтовых общин. Впрочем, следует еще раз ее проанализировать с учетом сегодняшнего заявления", - констатировал Чаус.