"Критическая ситуация". Глава Прилук просит ввести военную администрацию
В Прилуках Черниговской области сложилась критическая ситуация из-за того, что депутаты до сих пор не приняли городской бюджет. Глава города Ольга Попенко просит ввести военную администрацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Критическая ситуация сложилась в Прилуках. Депутаты городского совета смогли собраться и проголосовать за выделение средств на закупку генераторов для критически важного объекта только к концу года", - рассказал он.
По словам Чауса, бюджет города до сих пор не принят.
"А это значит - нет средств на питание детей в садах и школах, компенсацию разницы в тарифах перевозчикам, обеспечение базовых потребностей медицинских и социальных учреждений", - пояснил глава региона.
По его словам, сегодня он разговаривал с мэром Ольгой Попенко и руководителями коммунальных учреждений города.
"Есть обращение о введении военной администрации. Сама процедура новая. Однако специалисты ОВА уже ее изучали, в частности в контексте прифронтовых общин. Впрочем, следует еще раз ее проанализировать с учетом сегодняшнего заявления", - констатировал Чаус.
Как сообщалось, в Черниговской области с 31 января по 2 февраля будет сохраняться тяжелая гидрологическая ситуация. Синоптики предупреждают о затоплении поймы и жилых домов ряда сел.
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