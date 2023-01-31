ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Критическая ситуация". Глава Прилук просит ввести военную администрацию

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 17:56
"Критическая ситуация". Глава Прилук просит ввести военную администрацию Фото: мэр Прилук Ольга Попенко (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Прилуках Черниговской области сложилась критическая ситуация из-за того, что депутаты до сих пор не приняли городской бюджет. Глава города Ольга Попенко просит ввести военную администрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Критическая ситуация сложилась в Прилуках. Депутаты городского совета смогли собраться и проголосовать за выделение средств на закупку генераторов для критически важного объекта только к концу года", - рассказал он.

По словам Чауса, бюджет города до сих пор не принят.

"А это значит - нет средств на питание детей в садах и школах, компенсацию разницы в тарифах перевозчикам, обеспечение базовых потребностей медицинских и социальных учреждений", - пояснил глава региона.

По его словам, сегодня он разговаривал с мэром Ольгой Попенко и руководителями коммунальных учреждений города.

"Есть обращение о введении военной администрации. Сама процедура новая. Однако специалисты ОВА уже ее изучали, в частности в контексте прифронтовых общин. Впрочем, следует еще раз ее проанализировать с учетом сегодняшнего заявления", - констатировал Чаус.

Как сообщалось, в Черниговской области с 31 января по 2 февраля будет сохраняться тяжелая гидрологическая ситуация. Синоптики предупреждают о затоплении поймы и жилых домов ряда сел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира