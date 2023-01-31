ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Є загроза затоплення. У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки

Новость на русском →
Чернігівська область, Вівторок 31 січня 2023 09:57
Є загроза затоплення. У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки Фото: у Чернігівській області оголошено червоний рівень гідрологічної небезпеки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Чернігівській області з 31 січня до 2 лютого зберігатиметься важка гідрологічна ситуація. Синоптики попереджають про затоплення заплави та житлових будинків низки сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Метеорологи також попереджають про порушення транспортного сполучення з окремими селами Чернігівської області вздовж Верхнього Дніпра.

У зв'язку з чим у регіоні оголошено червоний рівень небезпеки.

Крім того, з 31 січня по 2 лютого на ділянці річки Десни в районі населених пунктів Новгород-Сіверський – Макошине відбуватиметься подальше посилення льодових явищ, тому можливі різкі коливання рівнів води до 0,1 – 0,2 м на добу.

У зв'язку з цим очікується збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни. Також на річці Снів через підйом рівня води очікується її перелив через автодорогу місцевого значення в Корюківському районі Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширюється інформація, що Київ нібито може затопити. Однак, за даними синоптиків,для Києва поки що немає загрози негативних наслідків та затоплення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Черниговская область
NEWS
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті