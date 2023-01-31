Є загроза затоплення. У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки

У Чернігівській області з 31 січня до 2 лютого зберігатиметься важка гідрологічна ситуація. Синоптики попереджають про затоплення заплави та житлових будинків низки сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Метеорологи також попереджають про порушення транспортного сполучення з окремими селами Чернігівської області вздовж Верхнього Дніпра.

У зв'язку з чим у регіоні оголошено червоний рівень небезпеки.

Крім того, з 31 січня по 2 лютого на ділянці річки Десни в районі населених пунктів Новгород-Сіверський – Макошине відбуватиметься подальше посилення льодових явищ, тому можливі різкі коливання рівнів води до 0,1 – 0,2 м на добу.

У зв'язку з цим очікується збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни. Також на річці Снів через підйом рівня води очікується її перелив через автодорогу місцевого значення в Корюківському районі Чернігівської області.