Є загроза затоплення. У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки
У Чернігівській області з 31 січня до 2 лютого зберігатиметься важка гідрологічна ситуація. Синоптики попереджають про затоплення заплави та житлових будинків низки сіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Метеорологи також попереджають про порушення транспортного сполучення з окремими селами Чернігівської області вздовж Верхнього Дніпра.
У зв'язку з чим у регіоні оголошено червоний рівень небезпеки.
Крім того, з 31 січня по 2 лютого на ділянці річки Десни в районі населених пунктів Новгород-Сіверський – Макошине відбуватиметься подальше посилення льодових явищ, тому можливі різкі коливання рівнів води до 0,1 – 0,2 м на добу.
У зв'язку з цим очікується збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни. Також на річці Снів через підйом рівня води очікується її перелив через автодорогу місцевого значення в Корюківському районі Чернігівської області.
Нагадаємо, раніше у соцмережах поширюється інформація, що Київ нібито може затопити. Однак, за даними синоптиків,для Києва поки що немає загрози негативних наслідків та затоплення.
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