"Критична нестача кадрів". У Чернігові призупиняють рух кількох тролейбусних маршрутів

Наступного тижня в Чернігові у зв'язку з критичною нестачею кадрів тимчасово призупинять роботу двох тролейбусних маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака у Telegram.
Ломако розповів, що в комунальному підприємстві "Чернігівське тролейбусне управління" - критична нестача кадрів (зокрема, водіїв та спеціалістів для обслуговування рухомого складу, які зараз служать в ЗСУ).
У зв'язку з такою ситуацією, з понеділка, 2 грудня, у Чернігові буде тимчасово призупинено роботу тролейбусних маршрутів:
"Розуміємо, що це може створити певні незручності для мешканців, тому робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив ситуації", - наголосив виконувач обов'язків міського голови.
Для цього будуть підсилені тролейбусні маршрути:
"А їх графіки руху - скориговані зі зменшенням інтервалів між рейсами. Це дозволить забезпечити стабільність пасажирських перевезень", - пояснив Ломако.
За його словами, рух маршрутів №4 та №7А буде відновлено, "щойно ситуація стабілізується".
Допис Ломако (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)
Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ спостерігається нестача кадрів у багатьох професіях. Серед основних причин - виїзд громадян за кордон і мобілізація до лав Сил оборони.
На ринку праці виник, зокрема, суттєвий дефіцит кваліфікованих фахівців і представників робітничих професій.
З огляду на таку ситуацію частішають випадки, коли штати підприємств недоукомплектовані, а жінки опановують традиційно "чоловічі" професії.
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