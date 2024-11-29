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"Критична нестача кадрів". У Чернігові призупиняють рух кількох тролейбусних маршрутів

У Чернігові призупиняють роботу двох тролейбусних маршрутів (фото: facebook.com/chernihiv.trolleybus)
Автор: Ірина Костенко

Наступного тижня в Чернігові у зв'язку з критичною нестачею кадрів тимчасово призупинять роботу двох тролейбусних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака у Telegram.

Які тролейбуси не курсуватимуть у Чернігові й коли саме

Ломако розповів, що в комунальному підприємстві "Чернігівське тролейбусне управління" - критична нестача кадрів (зокрема, водіїв та спеціалістів для обслуговування рухомого складу, які зараз служать в ЗСУ).

У зв'язку з такою ситуацією, з понеділка, 2 грудня, у Чернігові буде тимчасово призупинено роботу тролейбусних маршрутів:

  • №4
  • №7А

"Розуміємо, що це може створити певні незручності для мешканців, тому робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив ситуації", - наголосив виконувач обов'язків міського голови.

Для цього будуть підсилені тролейбусні маршрути:

  • №3
  • №7

"А їх графіки руху - скориговані зі зменшенням інтервалів між рейсами. Це дозволить забезпечити стабільність пасажирських перевезень", - пояснив Ломако.

За його словами, рух маршрутів №4 та №7А буде відновлено, "щойно ситуація стабілізується".

Допис Ломако (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ спостерігається нестача кадрів у багатьох професіях. Серед основних причин - виїзд громадян за кордон і мобілізація до лав Сил оборони.

На ринку праці виник, зокрема, суттєвий дефіцит кваліфікованих фахівців і представників робітничих професій.

З огляду на таку ситуацію частішають випадки, коли штати підприємств недоукомплектовані, а жінки опановують традиційно "чоловічі" професії.

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