"Критическая нехватка кадров". В Чернигове приостанавливают движение нескольких троллейбусных маршрутов

На следующей неделе в Чернигове из-за критической нехватки кадров временно приостановят работу двух троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполняющего обязанности городского главы Чернигова Александра Ломако в Telegram.
Ломако рассказал, что в коммунальном предприятии "Черниговское троллейбусное управление" - критическая нехватка кадров (в частности водителей и специалистов для обслуживания подвижного состава, которые сейчас служат в ВСУ).
В связи с такой ситуацией, с понедельника, 2 декабря, в Чернигове будет временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов:
"Понимаем, что это может создать некоторые неудобства для жителей, поэтому делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние ситуации", - подчеркнул исполняющий обязанности городского главы.
Для этого будут усилены троллейбусные маршруты:
"А их графики движения - скорректированы с уменьшением интервалов между рейсами. Это позволит обеспечить стабильность пассажирских перевозок", - объяснил Ломако.
По его словам, движение маршрутов №4 и №7А будет возобновлено, "как только ситуация стабилизируется".
Пост Ломако (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ наблюдается нехватка кадров во многих профессиях. Среди основных причин - выезд граждан за границу и мобилизация в ряды Сил обороны.
На рынке труда возник, в частности, значительный дефицит квалифицированных специалистов и представителей рабочих профессий.
Учитывая такую ситуацию учащаются случаи, когда штаты предприятий недоукомплектованы, а женщины овладевают традиционно "мужскими" профессиями.
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