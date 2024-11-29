"Критическая нехватка кадров". В Чернигове приостанавливают движение нескольких троллейбусных маршрутов

Какие троллейбусы не будут курсировать в Чернигове и когда именно

Ломако рассказал, что в коммунальном предприятии "Черниговское троллейбусное управление" - критическая нехватка кадров (в частности водителей и специалистов для обслуживания подвижного состава, которые сейчас служат в ВСУ).

В связи с такой ситуацией, с понедельника, 2 декабря, в Чернигове будет временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов:

№4

№7А

"Понимаем, что это может создать некоторые неудобства для жителей, поэтому делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние ситуации", - подчеркнул исполняющий обязанности городского главы.

Для этого будут усилены троллейбусные маршруты:

№3

№7

"А их графики движения - скорректированы с уменьшением интервалов между рейсами. Это позволит обеспечить стабильность пассажирских перевозок", - объяснил Ломако.

По его словам, движение маршрутов №4 и №7А будет возобновлено, "как только ситуация стабилизируется".

Пост Ломако (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)