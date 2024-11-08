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Штати підприємств недоукомплектовані: кількість вакансій зросла до максимуму з початку війни

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 12:22
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Штати підприємств недоукомплектовані: кількість вакансій зросла до максимуму з початку війни Фото: кількість вакансій зросла до максимуму з початку війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ІІІ кварталі 2024 року стан ринку праці в України залишався складним. Попит на працівників, вимірюваний кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи, і надалі зростав завдяки подальшому відновленню економічної активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2024 року).

"Так, кількість вакансій в абсолютному вимірі була найбільшою з початку повномасштабного вторгнення, а зростання відбувалося практично за всіма професіями", - йдеться у звіті.

Штати підприємств недоукомплектовані: кількість вакансій зросла до максимуму з початку війни

За даними НБУ, лідерами попиту залишаються робітничі спеціальності, сфера обслуговування та роздрібна торгівля, а в регіональному вимірі - Київ, Львів та Дніпро. Водночас структура вакансій як за видами діяльності, так і за регіонами практично не змінилася порівняно з вереснем минулого року, що свідчить про певну стабілізацію структури економіки у воєнний час.

Крім того, уперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі.

Штати підприємств недоукомплектовані: кількість вакансій зросла до максимуму з початку війни

"Ймовірно, відбувається повернення на ринок праці тих людей, що з різних причин вибули з нього в попередні періоди. Вагомою причиною для цього могло бути збільшення зарплат, а також перехід з тіньової в офіційну зайнятість. Це підтверджується й скороченням частки економічно неактивного населення за даними опитувань InfoSapiens та відповідним збільшенням як зайнятості, так і рівня участі в робочій силі", - йдеться в огляді.

Дефіцит кадрів

Попри зростання пропозиції на ринку праці, дефіцит кадрів та його негативний вплив на діяльність підприємств, суттєво посилилися практично в усіх видах економічної діяльності. Значними залишаються диспропорції на ринку праці та нерівномірними співвідношення вакансій і резюме за різними професіями, зазначили в НБУ.

Штати підприємств недоукомплектовані: кількість вакансій зросла до максимуму з початку війни

Загалом співвідношення кількості претендентів на одну вакансію наразі нижче навіть за показники 2021 року, що також свідчить про стисненість ринку праці. У результаті штати підприємств переважно недоукомплектовані та, попри загалом сприятливі очікування щодо збільшення обсягів реалізації продукції підприємствами в наступні 12 місяців, вони не прогнозують збільшення кількості працівників.

"Отже, підприємства очікують збереження дефіциту кадрів і подальшого зростання конкуренції за працівників", - йдеться в огляді.

Значною мірою посилення тиску на діяльність підприємств з боку нестачі працівників у ІІІ кварталі було зумовлене збільшенням міграційного відпливу за кордон понад очікування, зокрема через тривалі відключення е/е влітку, додали в НБУ.

Оновлений прогноз

За прогнозом НБУ, рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення.

Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи, зазначили в НБУ.

Штати підприємств недоукомплектовані: кількість вакансій зросла до максимуму з початку війни

За прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2024 році становитиме 14,2% (попередній прогноз - 13,9%), у 2025 році - 11,6% (попередній прогноз - 11,4%), у 2026 році - 10,6% (попередній прогноз - 10,3%).

Нагадай, конкуренція за працівників змушує роботодавців підвищувати зарплатню. За прогнозом НБУ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) українців зросте на 14% та перевищить довоєнний рівень наприкінці поточного року.

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