Критична інфраструктура може залишитись без світла. Українців просять не вмикати кондиціонери

"Сьогодні була найскладніша ситуація за кілька останніх днів. Завтра знову з обмеженнями цілий день", - пояснив Коваленко.

Він наголосив, що якщо українці продовжать перевищувати ліміти, то доведеться знову вмикати екстрені відключення.

"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго". Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", - додав він.