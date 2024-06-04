UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Критична інфраструктура може залишитись без світла. Українців просять не вмикати кондиціонери

Фото: українців просять не вмикати кондиціонери (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через значний дефіцит електроенергії та підвищений попит критична інфраструктура в Україні може залишитись без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогодні була найскладніша ситуація за кілька останніх днів. Завтра знову з обмеженнями цілий день", - пояснив Коваленко.

Він наголосив, що якщо українці продовжать перевищувати ліміти, то доведеться знову вмикати екстрені відключення.

"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго". Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", - додав він.

 

Нагадаємо, сьогодні в Україні були введені графіки відключення світла, однак вдень через підвищення попиту та нестачу електроенергії в 6 областях України та в Києві було введено аварійні відключення світла.

Зауважимо, що в "Укренерго" сьогодні вже повідомляли, що можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЕлектроенергіяВійна Росії проти України