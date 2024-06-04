Критическая инфраструктура может остаться без света. Украинцев просят не включать кондиционеры

"Сегодня была самая сложная ситуация за несколько последних дней. Завтра снова с ограничениями целый день", - пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что если украинцы продолжат превышать лимиты, то придется снова включать экстренные отключения.

"Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит "Укрэнерго". Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер", - добавил он.