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Критической опасности нет. МАГАТЭ отреагировало на обесточивание Чернобыльской АЭС

Автор: Антон Федорцив

Международное агентство по атомной энергии отреагировало на чрезвычайное происшествие на Чернобыльской атомной электростанции, где полностью отсутствует электроснабжение. Объект захватили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter МАГАТЭ.

Агентство пока не видит критического влияния на радиационную безопасность после обесточивания всех объектов ЧАЭС.

"Украина проинформировала МАГАТЭ об исчезновении электроэнергии на Чернобыльской АЭС. Рафаэль Гросси (глава агентства – ред.) заявил, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного электроснабжения", – говорится в заявлении МАГАТЭ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию пропустить к ЧАЭС аварийные бригады во избежание утечки радиации. Если электроснабжение не будет восстановлено в течение 48 часов с момента отключения, то отработанное ядерное топливо перестанет охлаждаться.

Напомним, в результате действий российских войск полностью обесточена Чернобыльская АЭС, боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы.

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