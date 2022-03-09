Критичної небезпеки немає. МАГАТЕ відреагувало на знеструмлення Чорнобильської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії відреагувало на надзвичайну подію на Чорнобильській атомній електростанції, де повністю відсутнє електропостачання. Об'єкт захопили російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter МАГАТЕ.
Агентство наразі не бачить критичного впливу на радіаційну безпеку після знеструмлення всіх об'єктів ЧАЕС.
"Україна проінформувала МАГАТЕ про зникнення електроенергії на Чорнобильській АЕС. Рафаель Гроссі (очільник агентства – ред.) заявив, що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання", – йдеться у заяві МАГАТЕ.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію пропустити до ЧАЕС аварійні бригади заради уникнення витоку радіації. Якщо електропостачання не відновлять упродовж 48 годин з моменту вимкнення, то відпрацьоване ядерне паливо перестане охолоджуватися.
Нагадаємо, в результаті дій російських військ повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС, бойові дії тривають, що унеможливлює ремонтні роботи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.