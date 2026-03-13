UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Кріт" у лавах ЗСУ готував вбивство генерала Білецького

10:57 13.03.2026 Пт
3 хв
СБУ запобігла спробам Росії ліквідувати командира 3-го армійського корпусу
aimg Тетяна Степанова
Фото: командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецькоий (wikimedia.org)

Служба безпеки України затримала російського агента, який готував ліквідацію командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького.

Як повідромляється, військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем запобігла спробам Росії ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони.

За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора дронів із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

Фото: СБУ

Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі.

Одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.

За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф.

Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

Слідчі СБУ повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

РФ замовляє вбивства відомих діячів України

Нагадаємо, у лютому Національна поліція, СБУ та правоохоронці Молдови попередили серію резонансних убивств публічних, військових та політичних діячів України. Їх готували російські спецслужби.

Однією з цілей РФ був представник з питань стратегічної комунікації ГУР, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Також раніше повідомлялося, що на початку повномасштабного вторгнення російські агенти орендували квартири у безпосередній близькості до Офісу президента України у Києві, маючи наказ ліквідувати Володимира Зеленського.

