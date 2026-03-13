"Крот" в рядах ВСУ готовил убийство генерала Билецкого

Как сообщается, военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Сил беспилотных систем предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны.

По результатам действий на опережение задержан российский агент, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбисты завербовали оператора дронов из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Фото: СБУ

Как установило расследование, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения.

Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе.

Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и разоблачили российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого были поэтапно задокументированы его контакты с рашистами и защищены локации соответствующих Сил обороны.

На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он держал связь с оккупантами.

По материалам дела, фигурант был завербован российскими спецслужбистами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на рф.

Для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.

Следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.