Кристина Квин: Путин превращает РФ в участника "клуба Северной Кореи и Ирана"

Владимир Путин из-за вторжения в Украину превращает Россию в изгоя, своего рода члена "клуба", в котором состоят Северная Корея, Иран или Сирия. И россияне должны быть глубоко возмущены таким фактом, выходя на протесты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

По ее словам, уже сейчас россияне фактически отрезаны от международного финансового сообщества, международного торгового сообщества, от возможности путешествовать или летать за пределы России, посещать Европу или другие направления в мире, чтобы иметь возможность жить современной жизнью.

"Сейчас Россию втягивают в клуб, в который входят такие страны, как Северная Корея, Иран или Сирия", - заявила Квин.

Дипломат выразила надежду на то, что россияне осознают, что сделал президент Путин. А именно украл у них светлое будущее и принес им будущее, которое сделает их беднее и менее способными извлечь выгоду из преимуществ открытого общества.

Кристина Квин также добавила, что граждане РФ способны выйти на протесты против власти.

"Я надеюсь на это (что тысячи протестующих превратятся в миллионы. - Ред.), потому что я искренне считаю, что все россияне должны быть глубоко возмущены тем, что их правительство делает от их имени, глубоко возмущены тем фактом, что президент Путин превращает их страну в изгоя, от чего она не сможет оправиться экономически на протяжении десятилетий", - заявила она.