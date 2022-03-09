Крістіна Квін: Путін перетворює РФ на учасника "клубу Північної Кореї та Ірану"

Володимир Путін через вторгнення в Україну перетворює Росію на ізгоя, свого роду члена "клубу", в якому перебувають Північна Корея, Іран або Сирія. І росіяни повинні бути глибоко обурені таким фактом, виходячи на протести.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За її словами, вже зараз росіяни фактично відрізані від міжнародного фінансового співтовариства, міжнародного торгового співтовариства, від можливості подорожувати або літати за межі Росії, відвідувати Європу або інші напрямки в світі, щоб мати можливість жити сучасним життям.

"Зараз Росію втягують в клуб, в який входять такі країни, як Північна Корея, Іран або Сирія", - заявила Квін.

Дипломат висловила надію на те, що росіяни усвідомлюють, що зробив президент Путін. А саме вкрав у них світле майбутнє і приніс їм майбутнє, яке зробить їх біднішими і менш здатними отримати вигоду з переваг відкритого суспільства.

Крістіна Квін також додала, що громадяни РФ здатні вийти на протести проти влади.

"Я сподіваюся на це (що тисячі протестувальників перетворяться на мільйони. - Ред.), тому що я щиро вважаю, що всі росіяни повинні бути глибоко обурені тим, що їх уряд робить від їх імені, глибоко обурені тим фактом, що президент Путін перетворює їх країну на ізгоя, від чого вона не зможе оговтатися економічно протягом десятиліть", - заявила вона.