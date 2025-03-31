"Кришував чорний імпорт" електроніки. СБУ затримала посадовця митниці у Львівські області
СБУ затримали керівника митного поста на Львівщині. Він допомагав бізнесменам обходити митні процедури та уникати платежів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
СБУ та Національна поліція затримали очільника митного поста на Львівщині, який організував незаконний імпорт електроніки в Україну. Посадовець отримував хабарі від імпортерів за сприяння у "чорному" ввезенні техніки без розмитнення.
Згідно з розслідуванням, митник допомагав бізнесменам обходити митні процедури, за що отримував чималі гроші.
У одному з випадків, через його дії, в Україну було ввезено техніки на суму понад 15 млн гривень, при цьому він отримав 23 тисячі доларів США.
Фото: Служба безпеки України
Щоб реалізувати оборудку, чиновник вносив фальшиві дані до системи митного оформлення.
Затримали митника після того, як він отримав усю суму неправомірної вигоди. Під час обшуку в його автомобілі знайшли готівку, яку він отримав від злочинної діяльності.
Зараз йому пред'явлено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття хабаря.
Митнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, і триває розслідування для виявлення інших осіб, які були причетні до цієї злочинної схеми.
Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань викрило схему продажу "липових" довідок у Миколаївському ТЦК.
Незадовго до того у Сумській області викрили працівницю ТЦК, яка вимагала гроші за уникнення мобілізації.
Відомо, що загалом протягом минулого року в Україні викрили 120 посадовців ТЦК та МСЕК за переправлення чоловіків за кордон.
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