"Кришував чорний імпорт" електроніки. СБУ затримала посадовця митниці у Львівські області

СБУ та Національна поліція затримали очільника митного поста на Львівщині, який організував незаконний імпорт електроніки в Україну. Посадовець отримував хабарі від імпортерів за сприяння у "чорному" ввезенні техніки без розмитнення.

Згідно з розслідуванням, митник допомагав бізнесменам обходити митні процедури, за що отримував чималі гроші.

У одному з випадків, через його дії, в Україну було ввезено техніки на суму понад 15 млн гривень, при цьому він отримав 23 тисячі доларів США.

Фото: Служба безпеки України

Щоб реалізувати оборудку, чиновник вносив фальшиві дані до системи митного оформлення.

Затримали митника після того, як він отримав усю суму неправомірної вигоди. Під час обшуку в його автомобілі знайшли готівку, яку він отримав від злочинної діяльності.

Зараз йому пред'явлено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття хабаря.

Митнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, і триває розслідування для виявлення інших осіб, які були причетні до цієї злочинної схеми.