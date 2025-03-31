"Крышевал черный импорт" электроники. СБУ задержала чиновника таможни во Львовской области

СБУ и Национальная полиция задержали главу таможенного поста на Львовщине, который организовал незаконный импорт электроники в Украину. Чиновник получал взятки от импортеров за содействие в "черном" ввозе техники без растаможки.

Согласно расследованию, таможенник помогал бизнесменам обходить таможенные процедуры, за что получал немалые деньги.

В одном из случаев, из-за его действий, в Украину было ввезено техники на сумму более 15 млн гривен, при этом он получил 23 тысячи долларов США.

Фото: Служба безопасности Украины

Чтобы реализовать сделку, чиновник вносил фальшивые данные в систему таможенного оформления.

Задержали таможенника после того, как он получил всю сумму неправомерной выгоды. Во время обыска в его автомобиле нашли наличные, которые он получил от преступной деятельности.

Сейчас ему предъявлено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - принятие взятки.

Таможеннику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, и продолжается расследование для выявления других лиц, которые были причастны к этой преступной схеме.