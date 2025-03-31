"Крышевал черный импорт" электроники. СБУ задержала чиновника таможни во Львовской области
СБУ задержали руководителя таможенного поста во Львовской области. Он помогал бизнесменам обходить таможенные процедуры и избегать платежей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
СБУ и Национальная полиция задержали главу таможенного поста на Львовщине, который организовал незаконный импорт электроники в Украину. Чиновник получал взятки от импортеров за содействие в "черном" ввозе техники без растаможки.
Согласно расследованию, таможенник помогал бизнесменам обходить таможенные процедуры, за что получал немалые деньги.
В одном из случаев, из-за его действий, в Украину было ввезено техники на сумму более 15 млн гривен, при этом он получил 23 тысячи долларов США.
Фото: Служба безопасности Украины
Чтобы реализовать сделку, чиновник вносил фальшивые данные в систему таможенного оформления.
Задержали таможенника после того, как он получил всю сумму неправомерной выгоды. Во время обыска в его автомобиле нашли наличные, которые он получил от преступной деятельности.
Сейчас ему предъявлено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - принятие взятки.
Таможеннику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, и продолжается расследование для выявления других лиц, которые были причастны к этой преступной схеме.
Напомним, что ранее Государственное бюро расследований разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК.
Незадолго до того в Сумской области разоблачили работницу ТЦК, которая требовала деньги за избежание мобилизации.
Известно, что всего в течение прошлого года в Украине разоблачили 120 должностных лиц ТЦК и МСЭК за переправку мужчин за границу.
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