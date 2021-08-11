Крищенко ушел в отставку: кто может занять его пост

Собеседник издания сообщил, что сегодня решится, кто будет выполнять обязанности начальника полиции Киева.

Он не исключает, что кандидатом на пост начальника полиции Киева может стать Иван Выговский, который сегодня возглавляет полицию Полтавской области.

Крищенко был заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.