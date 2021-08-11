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Крищенко пішов у відставку: хто може зайняти його посаду

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Сьогодні офіційно стало відомо, що голова поліції Києва Андрій Крищенко пішов у відставку. Сьогодні вирішать, хто займе його посаду.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Співрозмовник видання повідомив, що сьогодні вирішиться, хто буде виконувати обовязки начальника поліції Києва.

Він не виключає, що кандидатом на пост начальника поліції Києва може стати Іван Виговський, який сьогодні очолює поліцію Полтавської області.

Крищенко був заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.

Нагадаємо, голова поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив, що написав заяву про відставку.

Хоча до цього голова МВС повідомив, що Крищенко продовжує виконувати обов'язки начальника поліції Києва.

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Андрій Крищенко